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Автобус маршрута №57 сбил вечером 10 апреля девочку 2005 года рождения на проспекте Ленина, сообщили в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отмечают, что ДТП случилось в 17:24 в районе дома №152. "Водитель 1962 года рождения, управляя автобусом Daimler-Benz О405N городского маршрута №57, в пути следования допустил наезд на пешехода – девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", — уточняют обстоятельства случившегося в ГИБДД.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в краевую клиническую больницу скорой помощи.

В контексте случившегося Госавтоинспекция убедительно просит родителей следить за своими детьми. Пешеходов призывают быть внимательными во время пересечения проезжей части. Также ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.