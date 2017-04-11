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Пассажирский автобус сбил девочку в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Инцидент случился накануне вечером на проспекте Ленина

Фото: 1tulatv.ru

Автобус маршрута №57 сбил вечером 10 апреля девочку 2005 года рождения на проспекте Ленина, сообщили в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отмечают, что ДТП случилось в 17:24 в районе дома №152. "Водитель 1962 года рождения, управляя автобусом Daimler-Benz О405N городского маршрута №57, в пути следования допустил наезд на пешехода – девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", — уточняют обстоятельства случившегося в ГИБДД.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в краевую клиническую больницу скорой помощи.

В контексте случившегося Госавтоинспекция убедительно просит родителей следить за своими детьми. Пешеходов призывают быть внимательными во время пересечения проезжей части. Также ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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