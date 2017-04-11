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Украинский лидер Петр Порошенко на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) выступит с предложением о конфискации угля, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя президента в Верховной раде Ирины Луценко в эфире канала "112 Украина".

Она уточнила, что речь идет об угле, который с неподконтрольных Киеву территорий отправляется в Россию, "а оттуда под маркой якобы российского или другого угля будет продаваться на Украине".

Агентство напоминает, что в конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, которые связывают Украину с ДНР и ЛНР. Бывшие участники военных действий в Донбассе и ряд депутатов Рады заблокировали несколько участков грузового ж/д сообщения с Донбассом. Участники блокады отметили, что торговать с самопровозглашенными республиками запрещено, а все перевозки будут рассматриваться в качестве контрабанды. В итоге страна столкнулась с острым дефицитом угля, 15 февраля правительство ввело на месяц режим ЧС в энергетике.

Позже блокаду закрепили на официальном уровне — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны на время приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву самопровозглашенными республиками.

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В таких условиях 27 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о вынужденном решении ввести внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях. Кроме этого, с территории Донбасса были прекращены поставки угля на Украину.