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Заработные платы россиян в 2017 году могут вырасти на два-три процента, считает главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

Как сообщает "Коммерсант", согласно подсчетам данного подразделения ООН, заработные платы в стране имеют тенденцию к "существенному росту", а в 2018 году можно также ждать положительной динамики.

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Впрочем, Патрик Бельзер уточнил, что подобного рода прогнозы не являются точными, так как сведения о выплаченных работникам суммах не всегда подаются в полном объеме.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин отмечал, что в январе-феврале реальные доходы россиян выросли на один процент к аналогичному периоду прошлого года.