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Три российских региона остаются охваченными гриппом и ОРВИ, в 15 школах приостановлены занятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

На минувшей 14 неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжила снижаться, однако грипп уходит медленно, отметила она. По словам Поповой, превышение недельных эпидпорогов зарегистрировано в Республике Коми, Челябинской и Кемеровской областях.

"Удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании снижается и замещается вирусами негриппозной этиологии", — добавила глава Роспотребнадзора.

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Попова добавила, что в РФ остаются закрытыми 15 школ, чтобы прервать эпидемический процесс.

Она также сообщила, что среди детей до двух лет недельные эпидемические пороги превышены в четырех российских регионах, от трёх до шести лет — в шести субъектах, среди школьников – в двух. Среди лиц от 15 лет и старше вторую неделю превышение недельных эпидпорогов не регистрируется.