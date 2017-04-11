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Акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 11 апреля, в рамках оргкомитета "Победа" сообщил глава региона Александр Карлин.

Губернатор отметил, что День Победы — праздник, в котором соединены десятилетние традиции. В этом году на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей. Из них около 6,5 миллионов будет направлено на приобретение 2340 подарков ветеранам войны и поздравительных открыток. В настоящее время в крае проживают 33 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1626 — непосредственно участники боевых действий, 7107 вдов, 256 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"В истории нашего государства нет более значимой даты, чем 9 мая 1945 года. Проходят годы, но от этого величие победы никак не умаляется. В нынешних внешнеполитических и внутриполитических условиях подготовка ко Дню победы, его празднованию является одним из факторов духовно-нравственной атмосферы в нашем обществе. Это очень мощный материал для того, чтобы воспитывать в нашей молодежи чувство патриотизма, единения во имя великих и достойных целей", — отметил в ходе заседания Александр Карлин.

Глава региона добавил, что в крае достойно пройдут все праздничные культурно-патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, выступая с докладом, сообщил, что сейчас ведется работа по очистке всех улиц, скверов города от мусора. Около тысячи человек Барнаульского гарнизона примут участие в параде на площади Советов. 5 мая с 19.00 там пройдет репетиция. Показ военной техники также состоится рядом с Алтайским государственным университетом. Сергей Дугин сообщил губернатору, что администрация также намерена к 9 мая каждого ветерана и труженика тыла наградить памятными подарками. Александр Карлин обратился к главе администрации города с просьбой, чтобы на подарках была фирменная упаковка, чтобы ветеран мог отличить, кто его подарил: краевые или барнаульские власти.

"Пусть будет скромно, но каждый понял, что подарок от вас", — отметил глава региона.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что в регионе создаются благоприятные условия для акции "Бессмертный полк", которая станет кульминацией празднования 72-й годовщины Победы. Акция пройдет в этом году во всех районах Алтайского края.

Губернатор уверен, что несколько лет назад краевыми властями было принято верное решение поддержать организаторов акции "Бессмертный полк".

"Барнаул был одним из первых городов страны, который подхватил эту идею. В прошлом году, по разным данным, в ней приняло участие около 150 тысяч человек. Мы каждый раз предлагаем более комфортные условия для тех, кто проходит в колонне в составе "Бессмертного полка". Наша работа — создать все условия для этого", — добавил Виталий Снесарь.