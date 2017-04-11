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Алтайские власти потратят около 12,5 миллионов на празднование Дня Победы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Акция "Бессмертный полк" станет главным событием Дня Победы в Алтайском крае

Фото: Amic.ru  

Акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 11 апреля, в рамках оргкомитета "Победа" сообщил глава региона Александр Карлин.

Губернатор отметил, что День Победы — праздник, в котором соединены десятилетние традиции. В этом году на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей. Из них около 6,5 миллионов будет направлено на приобретение 2340 подарков ветеранам войны и поздравительных открыток. В настоящее время в крае проживают 33 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1626 — непосредственно участники боевых действий, 7107 вдов, 256 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"В истории нашего государства нет более значимой даты, чем 9 мая 1945 года. Проходят годы, но от этого величие победы никак не умаляется. В нынешних внешнеполитических и внутриполитических условиях подготовка ко Дню победы, его празднованию является одним из факторов духовно-нравственной атмосферы в нашем обществе. Это очень мощный материал для того, чтобы воспитывать в нашей молодежи чувство патриотизма, единения во имя великих и достойных целей", — отметил в ходе заседания Александр Карлин.

Глава региона добавил, что в крае достойно пройдут все праздничные культурно-патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, выступая с докладом, сообщил, что сейчас ведется работа по очистке всех улиц, скверов города от мусора. Около тысячи человек Барнаульского гарнизона примут участие в параде на площади Советов. 5 мая с 19.00 там пройдет репетиция. Показ военной техники также состоится рядом с Алтайским государственным университетом. Сергей Дугин сообщил губернатору, что администрация также намерена к 9 мая каждого ветерана и труженика тыла наградить памятными подарками. Александр Карлин обратился к главе администрации города с просьбой, чтобы на подарках была фирменная упаковка, чтобы ветеран мог отличить, кто его подарил: краевые или барнаульские власти.

"Пусть будет скромно, но каждый понял, что подарок от вас", — отметил глава региона.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что в регионе создаются благоприятные условия для акции "Бессмертный полк", которая станет кульминацией празднования 72-й годовщины Победы. Акция пройдет в этом году во всех районах Алтайского края.

Губернатор уверен, что несколько лет назад краевыми властями было принято верное решение поддержать организаторов акции "Бессмертный полк".

"Барнаул был одним из первых городов страны, который подхватил эту идею. В прошлом году, по разным данным, в ней приняло участие около 150 тысяч человек. Мы каждый раз предлагаем более комфортные условия для тех, кто проходит в колонне в составе "Бессмертного полка". Наша работа — создать все условия для этого", — добавил Виталий Снесарь.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.04.2017 13:02
Ru.бaнок

Я в Новосибе , без помощи Дугина легко и просто пройду в Бессмертном полку! Хотя , нет,лучше в День Победы продусь в параде Победы в Донецке,всем либерастам на зло! Этот праздник и шествие Полка,приводят в бешенство наших врагов! И поделом им,прокладкам овальным!

0  0
11.04.2017 13:05
- гость -

Россия должна гордится своими достижениями, а не достижениями страны, на трупе которой она паразитирует больше 25 лет.

0  0
11.04.2017 13:20
Массаж мозга

Получается, кто-то на "Спасибо за Победу" 12,5 лямов поднимет?

0  0
11.04.2017 13:20
- гость -

"В нынешних внешнеполитических и внутриполитических условиях ..." -------- Эти черти осквернили этот праздник смешав его с политикой.

0  0
11.04.2017 13:23
- гость -

11.04.2017 13:20 Массаж мозга

Зачем стенать что кто-то что-то поднимет? Организуйте подарки и поднимите 6,5 млн.рублей.

0  0
11.04.2017 13:26
вера

интересно куда столько денег выкинут, уже не знают ,что деньгами делать

0  0
11.04.2017 13:28
Массаж мозга

"Россия должна гордится..." -------- А без гордости никак не прожить? Скромность и высокий уровень жизни, наука и культура которыми будут восхищаться соседи - без всякой гордости.

0  0
11.04.2017 13:30
Массаж мозга

"Зачем стенать что кто-то что-то поднимет" ------- Какие стенания? Бог с вами просто констатирую - кому-то праздник, кому-то барыши в карман... со слезами на глазах.

0  0
11.04.2017 13:38
- гость -

У меня сосед, алкаш, нажрётся и ходит гордится дедом. Я ему говорю, дед у тебя конечно хороший был, но если бы он это увидел, то уши бы тебе оборвал. Для меня до сих пор не понятно, чем он гордится? Что у него дед порядочным и работящим был? Так это от него никак не зависело.

0  0
11.04.2017 13:49
- гость -

кому-то барыши в карман...

Какую сумму вы готовы выделить лично от себя для проведения праздничных мероприятий?

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