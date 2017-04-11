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Мужчина, пытавшийся продать в Алтайском крае коня, стал жертвой мошенников вместе со своей родственницей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина через социальную сеть распространил объявление о продаже животного.

"По этому объявлению ему позвонил якобы потенциальный покупатель, который пообещал перевести деньги за покупку лошади на банковскую карту. Карты у потерпевшего не оказалось, и он обратился к своей родственнице. По телефону мошенники убедили женщину в том, что для получения оплаты она должна найти банкомат и, консультируясь с мошенниками по телефону, выполнять все операции, которые ей скажут", — уточняют в полиции.

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В итоге злоумышленники перевели на свой счет 16 300 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители призывают граждан к бдительности.