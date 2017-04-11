Фото: psudoterad.ru

Полицейские в понедельник, 10 апреля, попросили спасателей помочь обеспечить доступ в квартиру пенсионера, предполагая, что мужчина скончался. Об этом сообщается в официальной группе МАСС Новосибирска во "ВКонтакте".

Уточняется, что 71-летний дедушка долго не выходил на связь, и соседи переживали, что он умер.

Прибывший на место экипаж МАСС открыл дверь квартиры и увидел в ней тело пенсионера. Рядом с трупом находился пес породы ротвейлер. Сторожевой пес охранял хозяина, не подпуская к нему спасателей и правоохранителей.

Полицейские не смогли справиться с собакой и обратились за помощью в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.

В МАСС подчеркнули, что собака до последнего защищала тело хозяина, но сотрудники НЦПДЖ смогли посадить ее в клетку и увезти в питомник.