Фото: psudoterad.ru
Полицейские в понедельник, 10 апреля, попросили спасателей помочь обеспечить доступ в квартиру пенсионера, предполагая, что мужчина скончался. Об этом сообщается в официальной группе МАСС Новосибирска во "ВКонтакте".
Уточняется, что 71-летний дедушка долго не выходил на связь, и соседи переживали, что он умер.
Прибывший на место экипаж МАСС открыл дверь квартиры и увидел в ней тело пенсионера. Рядом с трупом находился пес породы ротвейлер. Сторожевой пес охранял хозяина, не подпуская к нему спасателей и правоохранителей.
Полицейские не смогли справиться с собакой и обратились за помощью в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.
В МАСС подчеркнули, что собака до последнего защищала тело хозяина, но сотрудники НЦПДЖ смогли посадить ее в клетку и увезти в питомник.
Комментарии
Бедная псина! Скрутили, сунули в клетку и никто не объяснил ей, что хозяина больше нет. А ведь собаки все понимают! Теперь пес будет переживать, что не смог защитить хозяина.
11.04.2017 13:23 - гость -
А если не посадили бы в клетку, то дней через пять, песик бы дедушку обглодал.
"Бедная псина" , она конечно бедная, она конечно умная и НЕ КУСАЕТСЯ. Она таковой была для своего хозяина! И точка. Для всего остального человечества- она зверь и Точка.
НЕ факт - ротвейлеры очень умные и преданные собаки. У моего приятеля была ротвейлерша, так я всегда удивлялась, когда она начинала лаять - как-то невольно ожидала от нее, что заговорит. С собаками тоже надо разговаривать, уговаривать, объяснять, что случилось - они понимают. У пески ведь тоже горе... и еще какое!
оставили собачку без хавчика