Фото: stupinoblag.ru
Строительные подряды управления делами президента РФ будет контролировать бывшая жительница Барнаула Наталья Шуба, которая работала в региональной столице вместе со своим мужем Николаем Шубой, занимавшим пост федерального инспектора в Алтайском крае.
Как сообщает "Коммерсант", в настоящее время управление делами главы государства завершает масштабную реорганизацию в своем строительном секторе. В итоге генеральным подрядчиком ряда кремлевских строек, в том числе судебного квартала в Санкт-Петербурге, назначено федеральное госучреждение "Ремонтно-строительное управление" во главе с Натальей Шубой.
"Под ее контроль перешли активы и подряды объемом более 40 млрд рублей присоединенного к РСУ ФГУП "Строительное объединение" во главе с выходцем из Спецстроя Сергеем Алексеевым", — пишет издание.
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Отмечается и то, что госпожа Шуба руководит "Ремонтно-строительным управлением" в статусе исполняющей обязанности.
Ранее, как указывает "Коммерсант", Наталья Шуба работала в Барнауле вместе с мужем Николаем Шубой, занимавшим кресло главного федерального инспектора в Алтайском крае. Она является мастером спорта по спортивной гимнастике и даже снималась в кино (в роли графини в фильме "Софи" Ильи Литвака).
В 2000-е годы чета переехала в Подмосковье. Здесь Наталья Шуба стала советником главы региона Бориса Громова. Ее супруг сегодня является заместителем главы общественной организации "Боевое братство", а Наталья Шуба также занимает должность президента Союза женщин Подмосковья.
Комментарии
Это не тот Шуба, что афганец? физруком был в 74 школе в 1987-88 г.г.?
Вот это новость!!! Вместо того,чтобы давать реально интересные события,например ,вчерашний сюжет НТВ о перинатальном центре ,нас кормят какими то недоновлстями!!!
- гость -
Это не тот Шуба, что афганец? физруком был в 74 школе в 1987-88 г.г.? -тот самый
тот,тот,а ты его ещё помнишь?
вот они там с толяном трудовиком и завучем и сиваком бухали.
11.04.2017 13:57 - гость - тот,тот,а ты его ещё помнишь?
так таких хрен забудешь )))
11.04.2017 14:00 - гость - вот они там с толяном трудовиком и завучем и сиваком бухали.
))) толян у меня значок общества трезвости подрезал
колхозан шуба тот еще