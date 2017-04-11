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Строительные подряды управления делами президента РФ будет контролировать бывшая жительница Барнаула Наталья Шуба, которая работала в региональной столице вместе со своим мужем Николаем Шубой, занимавшим пост федерального инспектора в Алтайском крае.

Как сообщает "Коммерсант", в настоящее время управление делами главы государства завершает масштабную реорганизацию в своем строительном секторе. В итоге генеральным подрядчиком ряда кремлевских строек, в том числе судебного квартала в Санкт-Петербурге, назначено федеральное госучреждение "Ремонтно-строительное управление" во главе с Натальей Шубой.

"Под ее контроль перешли активы и подряды объемом более 40 млрд рублей присоединенного к РСУ ФГУП "Строительное объединение" во главе с выходцем из Спецстроя Сергеем Алексеевым", — пишет издание.

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Отмечается и то, что госпожа Шуба руководит "Ремонтно-строительным управлением" в статусе исполняющей обязанности.

Ранее, как указывает "Коммерсант", Наталья Шуба работала в Барнауле вместе с мужем Николаем Шубой, занимавшим кресло главного федерального инспектора в Алтайском крае. Она является мастером спорта по спортивной гимнастике и даже снималась в кино (в роли графини в фильме "Софи" Ильи Литвака).

В 2000-е годы чета переехала в Подмосковье. Здесь Наталья Шуба стала советником главы региона Бориса Громова. Ее супруг сегодня является заместителем главы общественной организации "Боевое братство", а Наталья Шуба также занимает должность президента Союза женщин Подмосковья.