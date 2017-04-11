Фото: Amic.ru
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля. В честь этого события в Барнауле состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы. В церемонии приняли участие представители власти города и Алтайского края, а также курсанты военно-патриотических клубов и, конечно, бывшие узники фашистских концлагерей. Кстати, те, кто побывал в фашистских концлагерях, надели на себя ленты с надписью "Непокоренные".
Напомним, сегодня на территории Алтайского края проживают 363 бывших узника.
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