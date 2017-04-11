Фото: dorinfo.ru

Очередное подтопление дороги произошло в Алтайском крае — во вторник, 11 апреля, вода перелилась через проезжую часть в районе села Добрая Воля в Завьяловском районе.

"В результате резкого снеготаяния идет перелив паводковых вод на км 96+000 автодороги "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка", в районе села Добрая Воля в Завьяловском районе. Установлены запрещающие знаки", — указывают в Алтайавтодоре.

В настоящее время движение осуществляется по альтернативному проезду "Завьялово-Овечкино-Гонохово".

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Напомним, что в последние дни паводковые воды то и дело подтапливают дороги в разных районах края.

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