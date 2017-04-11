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Взрыв прогремел в центре столицы Украины около 01:00, сообщает во вторник, 11 апреля, РИА "Новости" со ссылкой на 112.ua.

Отмечается, что взрывная волна выбила стекла на первом этаже дома по улице Владимирская, 4, где находятся банк и ресторан. Кроме этого, повреждения получили припаркованные поблизости машины.

"Российская газета" добавляет, что в здании, рядом с которым произошел взрыв, расположены офисы разных организаций и коммерческих фирм. Издание "Главред" отмечает, что без половины стекол остался Институт археологии, где якобы рухнули балконы.

На месте ЧП работают полицейские. Данных о жертвах и пострадавших нет, пишет агентство.