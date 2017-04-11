Несколько десятков дальнобойщиков из Волчихинского и Егорьевского районов встали на забастовку возле алтайского города Рубцовска, у озера Горькое, в понедельник, 10 апреля. Они потребовали отмены системы "Платон". Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Вероника Лапина.

На видео они говорят, что собрались, чтобы потребовать отмены роста тарифов в системе "Платон" и в целом этой системы.

Один из дальнобойщиков – Евгений Гасай – рассказал корреспонденту ИА "Амител" , что двухдневная акция уже сворачивается, но несколько машин даже ночевали на этой площадке. И 10, и 11 апреля к ним приезжали сотрудники полиции, забирали плакаты и просили не нагнетать. От властей на переговоры никто не приезжал.

Система была запущена 15 ноября 2015 года. С этого времени по всей стране периодически прокатывается волна пикетов дальнобойщиков. Были подобные и в Алтайском крае. С 27 марта 2017 года забастовки снова проходят по всей стране.

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С 15 апреля должны были повыситься тарифы для большегрузов. Против этого выступают многие дальнобойщики России.

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