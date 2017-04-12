12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики. Именно в этот день Юрий Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос. По случаю праздника предлагаем пройти наш тест и проверить свои знания тайн космоса. Двенадцатый, кто правильно ответит на все вопросы нашего теста, получит в подарок полет на воздушном шаре от компании "ВзлетайАлтай".