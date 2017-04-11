Фото: 360tv.ru

Мыло в форме интернет-мема Ждуна начали продавать в Екатеринбурге, сообщает телеканал "360".

В одном из ТЦ появились в продаже шесть фигурок мыла с цветочками в руках. Стоимость такого сувенира составляет 200 рублей.

В соцсетях многие пользователи позитивно встретили необычные мыльные фигурки, однако нашлись и те, кому данный мем изрядно надоел, добавляет "URA".

Отмечается, что узнать, насколько высок спрос на мыльного Ждуна, не удалось, так как телефоны продавцов магазина были недоступны.

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"Вести" отмечают, что мем Ждун стал очень популярен в короткие сроки. Сейчас народные умельцы делают в том числе и вязаных Ждунов, а на подмосковном заводе "Объединение Гжель" вышла ограниченная серия керамических Ждунов, расписанных в соответствующем стиле. Стоит такой Ждун порядка трех тысяч рублей.