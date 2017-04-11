Фото: kleinburd.ru

Дорожники в Барнауле продолжают ямочный ремонт дорог, информирует администрация краевой столицы.

Так, во вторник, 11 апреля, работы ведут на улицах Кулагина, Солнцева, Северо-Западной, Шумакова, Взлетной, 42 Краснознаменной Бригады, Петра Сухова, Ядринцева, проезде Северном Власихинском.

Городские власти в очередной раз подчеркивают, что ликвидация больших ям на дорогах с помощью инертных материалов является временной мерой. После установления благоприятной погоды дорожники приступят к укладке нового асфальта.

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Также в мэрии напоминают, что в этом году в краевой столице будет положено начало реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

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