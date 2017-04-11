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Житель алтайского села Романово поблагодарил полицейских, которые помогли ему в тот момент, когда он рисковал истечь кровью и замерзнуть в степи.

Как сообщили в краевом главке МВД, 59-летний мужчина отправился на охоту и уехал на снегоходе за 15 километров от районного центра. В этот момент у него сломалось транспортное средство.

Известно, что снег забился между корпусом и гусеницами снегохода. Пытаясь убрать снег, житель Алтая повредил два пальца на руке. В итоге он потерял много крови. Охотнику пришлось пойти в сторону трассы, поскольку ему было необходимо поймать сотовую связь.

Позже мужчина сумел дозвониться в отдел полиции. Экипаж сотрудников ГИБДД в составе Сергея Блюма, Сергея Губаря и Евгения Камчатова незамедлительно выехал по звонку.

Один из полицейских шел два километра навстречу охотнику и вывел мужчину на трассу. В это время другие правоохранители вызвали медиков, которые увезли пострадавшего в больницу. Мужчине ампутировали два пальца.

В своем письме, благодаря полицейских, мужчина отметил: "Своей жизнью я обязан сотрудникам ГИБДД. Если бы не Сергей Блюм, Сергей Губарь и Евгений Камчатов, я бы истек кровью, потерял сознание и погиб там, в степи. Хочу сказать большое спасибо полицейским за отзывчивость и внимательное отношение к гражданам".