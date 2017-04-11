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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в самолечении ребенка, которое привело к его смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

По данным следствия, в январе прошлого года пятилетний сын жительницы Новосибирска заболел острым респираторным заболеванием, у него поднялась температура выше 38 градусов. Женщина, не имея медобразования, решила вылечить сына самостоятельно, не обратившись в больницу.

Обвиняемая изготовила смесь из цефазолина (антибиотик) и лидокаина (анестетик) и в период с 20 по 22 января поставила сыну не менее пяти уколов.

В итоге у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому, после чего его доставили в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на оказанную врачами помощь, 26 января минувшего года мальчик скончался.

Уточняется, что его мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности.