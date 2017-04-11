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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в самолечении ребенка, которое привело к его смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.
По данным следствия, в январе прошлого года пятилетний сын жительницы Новосибирска заболел острым респираторным заболеванием, у него поднялась температура выше 38 градусов. Женщина, не имея медобразования, решила вылечить сына самостоятельно, не обратившись в больницу.
Обвиняемая изготовила смесь из цефазолина (антибиотик) и лидокаина (анестетик) и в период с 20 по 22 января поставила сыну не менее пяти уколов.
В итоге у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому, после чего его доставили в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на оказанную врачами помощь, 26 января минувшего года мальчик скончался.
Уточняется, что его мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Комментарии
Зачем столько негатива, сегодня ???
о боже!!! мы собаке кололи эту смесь, но сначала попробовали 0,1кубика под кожу и через час продолжили, убедившись, что нет шока
Подкожная проба - это не показатель! Аллергическая реакция может быть отсроченная - вызванная накоплением лекарства в организме. Но самолечение - АДОВОЕ ЗЛО и бич общества! Сформировали отрицательное отношение к медицине и от этого выигрывают только аптеки и фармпредприятия, т.к. пол страны при первом чихе покупает антибиотик и массу других "вкуснящек". Отличных и хороших докторов не так много, но и средний доктор, которых большинство, способен помощь лучше форума в Интернете!