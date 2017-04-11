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Жительница Рубцовского района Алтайского края приговорена к одному году и восьми месяцам колонии-поселения за гибель годовалого сына, которого она бросила на холодной веранде при морозе в минус 28 градусов.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 28-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что в ночь на 21 ноября прошлого года обвиняемая, будучи пьяной, решила выйти на улицу, отчего проснулся и начал плакать ее годовалый сын.

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"Она взяла его на руки и вышла вместе с ним в неотапливаемую веранду дома при температуре на улице минус 28 градусов Цельсия, где одетого только в футболку посадила на диван. После этого она отвлеклась на поиски сигарет и, забыв про ребенка, зашла в дом, закрыла входную дверь и легла спать. От общего переохлаждения организма ребенок скончался", — констатируют в надзорном ведомстве.

Краевой суд приговорил женщину к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В данный момент решается вопрос об обжаловании приговора.