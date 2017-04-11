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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух россиян, которые причастны к деятельности "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, сотрудники управления по расследованию преступлений, которые связаны с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России вместе с ФСБ и МВД России во время следственно-оперативных мероприятий получили достаточные данные, свидетельствующие о причастности двух россиян — жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева - к деятельности экстремистской организации "Правый сектор".

Следствие полагает, что они участвовали на стороне организации в боях в Донбассе.

По данным следствия, поддерживающие цели "Правого сектора" россияне в разное время выехали с территории РФ на Украину, где их добровольно приняли в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации "Правый сектор". Затем Донгузов и Ясев активно участвовали на стороне экстремистов в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам Петренко, у россиян было огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Участие в экстремистской организации".

Петренко добавила, что все еще ведется работа по установлению и привлечению к ответственности участников "Правого сектора" из числа россиян.