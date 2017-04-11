Фото: Amic.ru
Мэрия Барнаула раскрыла название фирмы, которая приобрела здание Центрального рынка, а также сумму сделки.
"Сегодня в администрации города состоялась продажа посредством публичного предложения здания рынка "Центральный", расположенного по улице Мало-Тобольской, 23", — объявили в городской администрации.
Новым собственником имущественного комплекса стало общество с ограниченной ответственностью "ДомоС".
Сумма сделки составила 53 273 850 рублей.
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Отметим, что муниципалитет сделал почти два десятка попыток реализовать здание Центрального рынка. Процесс продажи здания в городе стал уже притчей во языцех.
Что касается нового собственника здания, то ООО "ДомоС" профилируется на строительных и отделочных работах, монтаже оборудования, сборке конструкций и прочих видах деятельности.
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