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Мэрия Барнаула раскрыла название фирмы, которая приобрела здание Центрального рынка, а также сумму сделки.

"Сегодня в администрации города состоялась продажа посредством публичного предложения здания рынка "Центральный", расположенного по улице Мало-Тобольской, 23", — объявили в городской администрации.

Новым собственником имущественного комплекса стало общество с ограниченной ответственностью "ДомоС".

Сумма сделки составила 53 273 850 рублей.

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Отметим, что муниципалитет сделал почти два десятка попыток реализовать здание Центрального рынка. Процесс продажи здания в городе стал уже притчей во языцех.

Что касается нового собственника здания, то ООО "ДомоС" профилируется на строительных и отделочных работах, монтаже оборудования, сборке конструкций и прочих видах деятельности.

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