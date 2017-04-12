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Магазин Index празднует свой третий день рождения

, ИА "Амител"
В честь этого в магазине 15 и 16 апреля будет проходить распродажа - скидки до 90% более чем на 3000 товаров

Первый и единственный в России магазин популярной азиатской сети Index Living Mall празднует свой третий день рождения 15 и 16 апреля. 

В честь этого события состоится глобальная распродажа мебели и товаров для дома. Более  3000 позиций будут представлены со скидками до 90%.

"Мы любим радовать покупателей и поэтому в свой день рождения дарим праздник всем барнаульцам – невероятные скидки, памятные подарки на кассе и возможность поучаствовать в праздничной фотосессии в магазине. Без сомнений, каждый найдет в INDEX товары для своего дома!" - рассказывает о предстоящей распродаже директор по маркетингу магазина INDEX Елена Коротеева.

В первый день праздничной распродажи, 15 апреля, первые 2000 покупателей получат памятные подарки, а с 10.00 до 13.00 все желающие смогут сделать снимок в специально подготовленном для этого интерьере INDEX, где будет работать фотограф. Все сделанные фотографии будут доступны для скачивания в официальной группе INDEX "ВКонтакте".

Адрес магазина INDEX: ТВК "Республика", 2 этаж, г. Барнаул, Космонавтов, 6г.
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте магазина или в официальной группе "ВКонтакте"

*INDEX – первый и единственный в России магазин крупнейшей азиатской сети Index Living Mall. INDEX представляет собой воплощение стиля и высокой дизайнерской мысли, реализуемой в уникальной мебели, предметах интерьера, системах хранения, текстиле, посуде и других товарах для дома и офиса. INDEX – это 5000 кв. м и около 10 000 наименований продукции для вдохновляющих идей интерьера, аналогов которых нет в России.

Уникальность INDEX в том, что теперь можно полностью обустроить свое жизненное пространство, приобретая в одном месте все, что нужно для качественно нового интерьера. INDEX предлагает мебель, товары для дома и декор – готовые решения для интерьера, которые помогут создать идеальное пространство для повседневной жизни.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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