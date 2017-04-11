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Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что никто не может требовать от Киева нарушить местное законодательство ради того, чтобы была допущена участница "Евровидения-2017" от России Юлия Самойлова. Его слова передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-издание "Обозреватель".

Напомним, что в конкурсе РФ должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Но Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — приводит издание слова Кириленко.

Вице-премьер подчеркнул, что в Киеве примут делегацию от РФ на необходимом уровне, если будет предложен другой участник, который не нарушал законодательства Украины.

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — заключил он.

Агентство отмечает, что ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя запрет Самойловой на въезд на Украину, заявил, что такое привнесение политики в культуру недопустимо. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что такой опции, как замена представителя от страны на международном песенном конкурсе, не существует.

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Отметим, что организаторы "Евровидения" ранее пригрозили Киеву отстранением от участия в конкурсе, если ситуация с российским кандидатом не разрешится.