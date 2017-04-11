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Взрыв прогремел на территории центрального района Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство DHA.

По информации телеканала NTV, инцидент случился рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Строение, где прогремел взрыв, рухнуло. Отмечается, что в этом здании находилась мастерская по ремонту бронетехники.

Также сообщается, что в результате произошедшего ранения получили четыре человека. Не исключено, что причиной взрыва стал газовый баллон. Впрочем, рассматривается и версия теракта.

Стоит отметить, что город Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей в Турции. Здесь активно действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана.