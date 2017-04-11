Фото: vk.com/barneos22

Полицейские совместно с сотрудниками МЧС оцепили гостиницу "Сибирь" в Барнауле вечером в понедельник, 10 апреля, из-за подозрительного предмета.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, о находке правоохранителям сообщил по телефону охранник гостиницы. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, полицейские и кинологи с собаками. Территория была оцеплена, после чего специалисты обследовали забытый неизвестным у гостиницы предмет. Им оказался старый радиоприемник.

Иных подозрительных вещей обнаружено не было.

Отметим, что при этом в группе Barnaul 22 очевидцы сообщали о нахождении неизвестной вещи с передатчиком.

Напомним, на минувшей неделе подобный инцидент произошел в Новосибирске. Там к ТЦ "Мегас" вызвали полицейских и саперов из-за того, что нашли "подозрительный предмет" под одной из машин на парковке.