Фото: gawkerassets.com
Барнаульцы разработали первый в мире мессенджер без слов, в котором люди общаются с помощью популярных интернет-мемов, передает "Алтайская правда".
Уточняется, что идея у специалистов появилась год назад. Они заметили, что интернет-пользователи постепенно уходят от переписки текстом, отправляют друг другу голосовые сообщения, стикеры, картинки и интернет-мемы.
Новый мессенджер называется "Дичь", его название произошло от популярного в сети выражения "Ты втираешь мне какую-то дичь", что значит "ты говоришь мне что-то удивительное", добавляет газета.
По данным издания, в приложении использовались как новые мемы, которые придумали создатели "Дичи", так и популярные идеи из интернета. Среди таковых мем с Дианой Шурыгиной "На донышке", фраза Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь", мемы блогеров, например, "Но это не точно" и другие.
Подчеркивается, что проектом заинтересовался Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), учрежденный Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции перспективным IT-компаниям и обучает их. На такое обучение и пригласили барнаульцев, которые в данный момент находятся в российской столице.
Разработчики заявляют, что им повезло привлечь внимание ФРИИ, так как фонд приглашает на обучение лишь 30 стартапов из 700-800. Кроме этого, ФРИИ инвестировал в "Дичь" уже свыше двух миллионов рублей — на условиях покупки 7% доли в бизнесе.
Подчеркивается, что в данный момент приложением "Дичь" пользуются уже свыше пяти тысяч человек по всей стране.
Комментарии
Да вот вам и разгадка как же появилась наскальная живопись.. История она циклична..
Нда... Не думал, что у нас в городе есть подобные люди. Общаются картинками. Смайликами общались бы.
"Подчеркивается, что проектом заинтересовался Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), учрежденный Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина." ========= прально! потратим бюджетные деньги на то, чтоб расеяне общались подобно Эллочке людоедке. очень нужная и перспективная затея
жуть, муть, мрак
успешный стартап из Барнаула, отлично же
Огонь, потсталом... Просто самое угарное приложение))) Респектосик создателям)))
Очень перспективные инвестиции фонда ))))