Фото: gawkerassets.com

Барнаульцы разработали первый в мире мессенджер без слов, в котором люди общаются с помощью популярных интернет-мемов, передает "Алтайская правда".

Уточняется, что идея у специалистов появилась год назад. Они заметили, что интернет-пользователи постепенно уходят от переписки текстом, отправляют друг другу голосовые сообщения, стикеры, картинки и интернет-мемы.

Новый мессенджер называется "Дичь", его название произошло от популярного в сети выражения "Ты втираешь мне какую-то дичь", что значит "ты говоришь мне что-то удивительное", добавляет газета.

По данным издания, в приложении использовались как новые мемы, которые придумали создатели "Дичи", так и популярные идеи из интернета. Среди таковых мем с Дианой Шурыгиной "На донышке", фраза Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь", мемы блогеров, например, "Но это не точно" и другие.

Подчеркивается, что проектом заинтересовался Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), учрежденный Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции перспективным IT-компаниям и обучает их. На такое обучение и пригласили барнаульцев, которые в данный момент находятся в российской столице.

Разработчики заявляют, что им повезло привлечь внимание ФРИИ, так как фонд приглашает на обучение лишь 30 стартапов из 700-800. Кроме этого, ФРИИ инвестировал в "Дичь" уже свыше двух миллионов рублей — на условиях покупки 7% доли в бизнесе.

Подчеркивается, что в данный момент приложением "Дичь" пользуются уже свыше пяти тысяч человек по всей стране.