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Террористы намерены провести новые атаки в России, заявил глава ФСБ и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, теракты готовят в том числе люди, связанные с запрещенной организацией "Исламское государство".

"В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ", — цитирует Бортникова "Интерфакс".

Также, как передает ТАСС, глава ФСБ отметил, что в прошлом году в РФ было предотвращено 16 терактов, которые готовили выходцы из стран СНГ.

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"Только за прошедший год предотвращено 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Участниками нейтрализованных групп являлись граждане СНГ, ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — отметил Бортников.