Рейтинг экспертных организаций не спасет строительные компании Алтайского края от повторных проверок проектов строящихся объектов. В администрации региона идею строителей о создании подобного рейтинга не одобрили. Как пишет "Алтайский строительный портал", об этом стало известно во время планового закрытого совещания строителей в региональном минстрое.

"Союз строителей узнал, что Госинспекция края продолжит практику повторных проверок проектов строящихся объектов, несмотря ни на общую ситуацию в отрасли, ни на убытки, которые строители вынуждены нести в связи с этими не предусмотренными законом проверками", — пишет портал.

В Госинспекции сослались на недостаточность данных и на то, что рейтинг "…не содержит информации о качестве подготовленных положительных заключений". В то же время отмечают, что взаимодействие застройщиков и Госинспекции по данному вопросу продолжается.

Напомним, после обрушения крыши ТЦ "Галактика" Государственная инспекция Алтайского края стала настойчиво рекомендовать повторные проверки проектов только что отстроенных торговых центров, а также жилых домов. В ведомстве отмечают, что негосударственные экспертные компании, которые проводили проверку проекта "Ашана" (в ТЦ "Галактика"), якобы не имеют должной квалификации.

Строительные организации против проведения повторных проверок возражают, так как за них приходится платить дополнительно. По их мнению, это приведет к конечному подорожанию продукта, за который будут платить жители. А на фоне сложностей, которые сегодня испытывает отрасль, данные решения способны привести к еще более плачевным результатам. В то же время к апрелю 2017 года были проведены проверки по восьми объектам. Согласно данным Госинспекции, только к трем из них "отсутствуют существенные замечания".

По данным Алтайского строительного портала, Союз строителей и инвесторов продолжает настаивать на том, что требования о повторной платной проверке проектной документации не вполне законны.

"Существует закон, по которому каждый должен отвечать: и проектировщик, и экспертиза, и строитель, и заказчик. Вся ответственность каждого из участников строительства прописана в Гражданском и Уголовном кодексах, поэтому придумывать в этой сфере что-то новое не нужно, — говорит Александр Мишустин, исполнительный директор Союза строителей и инвесторов. — Никто ведь не знает, какая новая дополнительная платная бумажка может понадобиться тому или иному ответственному лицу: изобретать-то здесь можно до бесконечности, и каждый чиновник свои не основанные на законе требования будет объяснять не иначе как заботой о безопасности людей. Но, к примеру, тот документ, который действующие застройщики получают в результате повторной проверки проекта – он ведь даже юридической силы не имеет, поскольку законом попросту не предусмотрен".

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