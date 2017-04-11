Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Паводковая обстановка в Рубцовске, где было подтоплено несколько десятков домов, стабилизируется, сообщили 11 апреля в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Талая вода постепенно уходит с подтопленных территорий. На месте происшествия активно работают представители целого ряда ведомств и служб. Рабочими группами администрации города Рубцовска организованы регулярные подворовые обходы и информирование населения о складывающейся обстановке. На случай необходимости приведены в готовность пункты временного размещения", — информируют спасатели.

Специалистами в рамках ликвидации последствий подтопления были проложены две магистральные линии для сброса воды. На подтопленных территориях откачали порядка 40 тысяч кубометров воды.

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Также завершены работы по устройству водоотводного канала длиной 900 метров, который пролегает от поселка Западный до канала водооросительной системы.

Аналогичный канал создают от поселка Сад-город. Его длина составляет полтора километра.

Охрану общественного порядка в местах подтоплений обеспечивали сотрудники регионального главка МВД.

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Всего в работе задействовано более 170 человек и не менее 50 единиц техники. Ситуацию контролирует правительство Алтайского края.