Известный режиссер, продюсер фильма "Время первых" Тимур Бекмамбетов призвал россиян принять участие во флешмобе #поднимиголову. Акция, которую поддерживает Общероссийский народный фронт, посвящена Дню космонавтики.

12 апреля в 9:07 по московскому времени (время, когда первый в мире космонавт Юрий Гагарин полетел в космос) нужно выложить в социальные сети селфи с поднятой в небо головой. В Барнауле это будет, соответственно, в 13.07.

Официальные хэштеги Дня космонавтики-2017: #ВремяПервых #Поднимиголову #Поехали

Кроме того, на недавнем медиафоруме ОНФ, участие в котором принимал и корреспондент ИА "Амител" , Бекмамбетов предложил сделать День космонавтики национальным праздником.

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