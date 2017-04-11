Фото: youtube.com

Бывший мэр Архангельска устроил гонки за рулем элитной иномарки на высокой скорости по торговому центру "Весна" в российской столице, пишет НТВ.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, как красный Ferrari на большой скорости проезжает по коридорам ТЦ, делает экстремальные развороты и дрифтует.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 апреля, за 10 минут до закрытия торгового центра. Гонщику пытались помешать охранники ТЦ, преграждавшие дорогу автомобилю. В итоге один сотрудник, предполагает канал, получил травмы, так как на кадрах видно, что мужчина падает в тот момент, когда мимо проезжает иномарка.

Отмечается, что водитель на Ferrari мог заехать на территорию ТЦ через погрузочную площадку.

Подчеркивается, что в итоге гонщика смогли блокировать и задержать. За рулем иномарки был скандально известный экс-мэр Архангельска Александр Донской, добавляет НТВ. Также СМИ сообщают, что гонки были устроены, когда в ТЦ не было посетителей.