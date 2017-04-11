Фото: УФССП по Алтайскому краю

Житель Барнаула, на чей автомобиль был наложен арест за долги, пытался уберечь машину от продажи, разобрав ее.

Как сообщили в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Chevrolet Cruz.

Затем машина была арестована и оставлена на хранение должнику без права пользования. Горожанин, не желая расставаться с авто, снял водительскую дверь и крышку багажника, надеясь, что это убережет транспортное средство от продажи.

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"Однако и на такое транспортное средство нашелся покупатель, к огорчению должника, у которого оставались еще снятые ранее части машины", — констатируют в ФССП.

Также приставы установили, что должник пытается продать снятые части. В итоге сотрудник ведомства под видом покупателя арестовал и это имущество.