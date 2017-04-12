Американские ученые из Национального института изучения наркотических зависимостей рассказали, какие продукты могут вызывать у человека привыкание. Как пишет "Федеральное агентство новостей", такой эффект могут вызывать продукты, обладающие максимальной калорийностью.

Исследователи объясняют, что пищевая зависимость очень похожа на наркотическую, алкогольную или табачную — человек не отказывается от определенных продуктов из-за особого эффекта, который они оказывают на мозг, даже понимая, что они вредные для здоровья.

В список продуктов, вызывающих привыкание, вошли сладкий и содержащий стимулирующие какао-бобы шоколад, сладкое мороженое с большим содержанием сахара, калорийные гамбургеры и пицца.