Новая картина режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" станет самым дорогим фильмом, который будет снят во Франции. Бюджет фантастической картины – около 220 миллионов долларов, пишет Cineuropa.

Предыдущий рекорд принадлежал ленте "Астерикс на Олимпийских играх" – 78 миллионов евро. Люк Бессон неоднократно снимал дорогостоящие картины во Франции. В свое время рекорды по стоимости поставили его фильмы "Пятый элемент" и "Жанна д’Арк"

Сценарий фантастического блокбастера написан по мотивам французского комикса 60-х годов "Валериан и Лорелин". В главных ролях сыграли молодой актер Дейн ДеХанн и модель Кара Делевинь. Действие комикса развивается в XXVIII веке. Галактическая империя стоит на защите времени и пространства, а два ее агента защищают Вселенную.

Отметим, что картина выйдет в российский прокат 10 августа 2017 года.