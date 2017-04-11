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Суд ждет двоих жителей Бийска, которые обвиняются в создании фиктивных фирм и обналичивании более 35 миллионов рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленникам инкриминируют незаконное образование компаний через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также осуществление банковской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно версии органов следствия, бийчане предлагали за вознаграждение жителям региона выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц.

Затем в период с апреля 2011 по август 2015 года обвиняемые осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках.

Так было создано 25 фирм, посредством которых перечислялись средства по фиктивным коммерческим сделкам. Затем эти деньги обезличивались. Данная схема позволила получить более 35 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.