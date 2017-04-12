Этот весенний праздник официально открывает туристический сезон в Алтайском крае. Его можно смело назвать особым туристическим брендом региона. Конечно, в крае есть и другие мероприятия, которые любят гости и жители Алтая. Но "Цветение маральника" – это, пожалуй, один из главных праздников. Он официально открывает летний туристический сезон. Чем будут удивлять гостей и сколько стоит поездка на "цветение", читайте в нашем материале.

Праздник в 2017 году пройдет в воскресенье, 29 апреля. Традиционной останется площадка для проведения мероприятия: гостей ждут на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе. Не случайно главный туристический праздник региона проходит именно там. Это одно из самых красивых мест региона. Горы, красавица-Катунь и, конечно, виновник торжества – маральник – нежный розовый цветок, которым "застелены" склоны. Он цветет всего несколько дней. Увидеть розовые горы можно только в конце апреля – начале мая, именно в те дни, когда на Алтае проходит праздник.

Маральник – это растение, которое в народе называют "багульником". На латинском языке его название звучит как Рододендрон Ледебура. От слов "родон" и "дендрон" – "роза" и "дерево". Это эндемик, листопадный и вечнозеленый кустарник. Маральник, несмотря на безобидную внешность, на самом деле довольно опасен. Это ядовитое растение. Однако при этом он считается и лечебным. Он содержит в себе эфирные масла, дубильные вещества, галловую и аскорбиновую кислоты и множество микроэлементов. Вот только чтобы его использовать во благо, необходимы знания и умения. Поэтому на маральник лучше просто любоваться.

Праздник пройдет уже в пятый раз. Гостей традиционно будет ждать насыщенная программа. Будут работать спортивные, культурные и развлекательные площадки. Любителям событийного туризма также будет на что посмотреть и что попробовать. Не останутся без эмоций и те, кто предпочитает активный отдых.На "Цветении маральника" будет организована экскурсия на пасеку "Медовый рай". Гости смогут посмотреть, как работают пчеловоды, попробовать мед и медовуху, бальзамы и чаи на горных травах. Экскурсия займет около двух часов.Незабываемые впечатления ждут тех, кто отважится на сплав. Он пройдет по маршруту: п. Известковый – памятник Шишкову. Прохождение Манжерокской шиверы, порогов Манжерок, Капитанской бочки. Организаторы отмечают, что во время большой воды это очень и очень непростой маршрут. Сплав длится около трех часов, протяженность пути – около 15 километров. Кроме того, туристы смогут посетить Тавдинские пещеры, прокатиться на мотоциклах, поучаствовать в спортивных мероприятиях. Альтернатива активному отдыху – пленэр, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в живописи. И это далеко не все, что будет ждать гостей на главном весеннем туристическом празднике Алтайского края.

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Стоимость поездки у туристических агентств начинается примерно от 1000 рублей. Если брать пакет экскурсий, то цена будет ощутимо выше. Например, доставка на праздник плюс посещение этнопарка "Легенда" и Тавдинские пещеры, а также ночевка обойдутся в 4000 рублей взрослому человеку. Путевка ребенку (до 16 лет) будет стоить не намного дешевле – 3900.