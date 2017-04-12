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Даже если вы на диете: обнаружены новые полезные свойства оливкового масла

, ИА "Амител"
Полезные свойства оливкового масла ученые протестировали на крысах

Гидрокситирозол — это вещество, которое содержится в оливковом масле. Именно оно должно быть полезным для людей, считают ученые, представляющие университет Чили в Сантьяго.

Особенно оливковое масло должно быть полезно для тех, кто включает в свой рацион большое количество жиров животного происхождения.

Полезные свойства ученые определили после исследований на крысах.

Ученые кормили испытуемых грызунов жирной и высококалорийной пищей. При этом одна группа мышей получала гидрокситирозол, другие — нет.

Итогом эксперимента стало подтверждение: данное вещество обладает антиоксидантными свойствами и предотвращает накопление холестерина в их организме. Это в том числе снизило вероятность ожирения у мышей и защитило их от жировой болезни печени.

Организм грызунов начал лучше усваивать инсулин, а "вредные" жиры в их организме быстрее перерабатывались в "полезные".

Полученные результаты, по мнению учёных, говорят о том, что оливковое масло может быть одним из ключевых компонентов средиземноморской диеты, обеспечивающих её пользу для здоровья.

Научную работу, написанную по итогам исследования, специалисты представили на страницах научного журнала Lipids in Health and Disease.


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