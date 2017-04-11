Фото: barnaul.org

Передача уникальных экспонатов с археологических раскопок в Нагорном парке в фонд музея "Город" завершилась в столице Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской администрации.

Среди переданных предметов присутствуют аптечные и парфюмерные сосуды, кресты, медальоны, кадило, монеты, пуговицы, нагрудные знаки и обручальное кольцо. Всего при раскопках нашли свыше 300 предметов.

В данный момент находки ставятся на госучет, их большую часть выставят в зале музея в скором времени.

В пресс-службе отмечают, что исследованием территории занимались ведущие городские археологи - В. Семибратов, Д. Калашников, С. Ситников.