Фото: linkwaylive.com

Сын американского лидера Эрик Трамп подтвердил, что его сестра Иванка действительно оказала значительное влияние на решение отца — республиканца Дональда Трампа — нанести удар по Сирии. По его словам, она "была убита горем и потрясена" жестокостью" предполагаемой химической атаки в сирийском Идлибе, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Эрик отметил, что у Иванки есть три ребенка, и она "пользуется влиянием". "Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". "Мой отец будет действовать в такие моменты", — добавил сын Трампа.

Агентство пишет, что ранее газета Independent заявила, что именно влияние Иванки сыграло значительную роль в вынесении президентом США решения атаковать сирийскую авиабазу. При этом газета ссылалась на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения, которые направил британский посол в Вашингтоне Ким Даррох премьер-министру страны Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону.

Читайте также: Удар американских ракет по базе в Сирии. Видео

В телеграмме посла было сказано, что Иванку потрясли снимки жертв среди мирного населения в результате предполагаемого применения химоружия в провинции Идлиб, в которых Штаты и их союзники обвинили правительство сирийского президента Башара Асада. По признанию посла Великобритании, влияние дочери на главу США оказалось сильнее, чем ожидалось. В итоге республиканец, по оценке газеты, повернулся на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии, решив нанести удар пр правительственным силам. Ранее американский лидер придерживался принципа невмешательства в конфликт между Асадом и его противниками, подчеркивает издание.

Напомним, 6 апреля ВС США по приказу президента Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в Сирии. Вашингтон назвал это ответом на предполагаемое применение 4 апреля химоружия в Идлибе. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома начали предполагаемую химическую атаку.