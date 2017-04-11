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Барнаульская ГИБДД проведет профилактический рейд "Тонировка" в среду, 12 апреля. Его целью является профилактика фактов управления авто со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента, сообщают в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем со слишком темными стеклами влияет на дорожную безопасность, так как снижается видимость, особенно в сумерки и пасмурную погоду, что, в свою очередь, служит дополнительным риском возникновения ДТП.

Отмечается, что за данное административное правонарушение автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей.