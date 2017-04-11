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Двое российских военных-контрактников погибли в Сирии во время минометного обстрела боевиков, третий солдат получил тяжелые ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что солдаты находились в одном из подразделений войск Сирии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником.

Контрактники погибли при взрыве мины в ходе минометного обстрела со стороны боевиков.

В Минобороны отметили, что за жизнь третьего солдата бьются военные врачи.

Кроме этого, в пресс-службе ведомства добавили, что военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

Сейчас сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Сирии.