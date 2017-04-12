Фото: avito.ru

Коттедж площадью 360 квадратных метров на участке 11,5 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 8,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом имеет три уровня. Подвал оборудован под спортивный зал с тренажерами, сауну, бойлерную.

В коттедже шесть комнат, две кухни, гостиные, гардеробные, две лоджии, одна из которых предусмотрена под зимний сад. Имеется три санузла, теплый пол.

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На участке создан газон, есть посадки, теплица, стоянка на четыре автомобиля.