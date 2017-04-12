Среда, 12 Апрель, 07:37

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,96
€ 60,3
Brent
$ 51,5
8°
Обь
305см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Коттедж с лоджией под зимний сад продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 360 квадратных метров находится в поселке Солнечная Поляна

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 360 квадратных метров на участке 11,5 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 8,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом имеет три уровня. Подвал оборудован под спортивный зал с тренажерами, сауну, бойлерную.

В коттедже шесть комнат, две кухни, гостиные, гардеробные, две лоджии, одна из которых предусмотрена под зимний сад. Имеется три санузла, теплый пол.

Читайте также: Усадьбу и дом охотника продают под Барнаулом за 15 миллионов рублей. Фото

На участке создан газон, есть посадки, теплица, стоянка на четыре автомобиля.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.04.2017 07:34
- гость -

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:24
Краевой суд займется делом Игоря Савинцева в начале лета 1
07:03
Десять лучших фильмов о космосе 5
06:32
Коттедж с лоджией под зимний сад продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Фото 1
06:01
Между нами тает лед: как наблюдения за Обью сближают барнаульцев. Фото 2
05:07
Теплую погоду с дождями прогнозируют в Алтайском крае 12 апреля 0
04:17
Как дольше сохранить кулич свежим? 2
03:06
Даже если вы на диете: обнаружены новые полезные свойства оливкового масла 0
02:06
Исследователи из США составили список продуктов, вызывающих привыкание 0
01:03
Люк Бессон снял самый дорогой французский фильм в истории 0
00:06
Рэпер 50 Cent ударил фанатку на концерте 0
23:11
Олень сбил выходящего из автомобиля мужчину в Канаде. Видео 0
22:15
Российская компания выпустила к Пасхе "православные" iPhone за 200 тыс. руб 0
21:12
Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и Асадом 1
20:16
Партию крымских вин арестовали на международной выставке виноделия в Италии 0
19:53
Минобороны РФ сообщило о гибели двух контрактников в Сирии 0
19:29
ГИБДД в Барнауле усилит борьбу с тонировкой в День космонавтики 0
19:08
Коротко о главном: весенняя жизнь Оби, дальнобойщики и "Старый базар"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 апреля
18:54
Сын Трампа рассказал о роли Иванки в авиаударе США по Сирии 1
18:27
Предметы с раскопок в Нагорном парке передали в барнаульский музей "Город" 0
18:08
Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей 0
17:51
Барнаульский должник пытался спасти свою машину, разобрав ее. Фото 1
17:33
Тимур Бекмамбетов призвал россиян принять участие в "космическом" флешмобе 0
17:15
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в московском торговом центре 0
17:13
Lexus и "Волга" столкнулись на Павловском тракте в Барнауле. Фото 0
17:04
Паводковая обстановка в Рубцовске стабилизируется — МЧС. Фото 1
16:50
Госинспекция настаивает на повторной проверке проектов алтайских строителей 2
16:33
Барнаульцы создали первый мессенджер без слов под названием "Дичь" 7
16:25
Глава ФСБ заявил о подготовке террористами атак в России 5
16:16
Полицейские оцепляли барнаульскую гостиницу из-за подозрительного предмета 0
16:05
Взрыв прогремел у здания полиции на юго-востоке Турции 0
15:58
Киев: никто не может требовать пустить Самойлову на "Евровидение-2017" 1
15:34
Мэрия Барнаула продала здание Центрального рынка за 53,2 миллиона рублей 7
15:23
СКР возбудил дело против россиян за участие в запрещенном "Правом секторе" 1
15:14
Мать на Алтае получила меньше двух лет колонии за смерть сына на морозе 5
15:06
Полицейские спасли жителя Алтая, рисковавшего истечь кровью и замерзнуть 2
14:52
Жительница Новосибирска пойдет под суд за смертельные инъекции своему сыну 7
14:33
Дорожники в Барнауле продолжают ямочный ремонт 0
14:22
Мыло в форме известного мема Ждуна начали продавать в Екатеринбурге 0
14:13
Социалистический проспект перекроют в Барнауле 13 апреля 0
14:06
Алтайские дальнобойщики встали на забастовку против "Платона". Видео и фото 24
14:00
Руководители штабов и командный состав студенческих отрядов прошли обучение 0
13:53
Мощный взрыв прогремел ночью в центре Киева – СМИ 0
13:37
Участок дороги затопило в Завьяловском районе Алтайского края 0
13:22
Непокоренные: в Барнауле возложили цветы в честь бывших узников концлагерей 0
13:17
Кремлевские стройки будет контролировать бывшая жительница Барнаула 15
13:06
Ротвейлер не пускал полицейских к телу хозяина в Новосибирске 7
12:52
Алтайские власти потратят около 12,5 миллионов на празднование Дня Победы 30
12:38
Продавец коня в Алтайском крае стал жертвой интернет-мошенников 0
12:28
15 школ закрыли в России из-за гриппа 0
12:16
Рост зарплат россиян предрекли в ООН 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.