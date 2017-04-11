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Партию произведенных в Крыму вин арестовали на международной винодельческой выставке в Вероне (Италия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Он отметил, что итальянская полиция арестовала всю продукцию крымских предприятий на выставке "непонятно по каким причинам", назвав произошедшее хамством.

Глава Республики Крым пообещал, что местные власти защитят производителей вина всеми возможными юридическими способами, заверив, что без поддержки они не останутся.

Аксенов добавил, что в данный момент российское внешнеполитическое ведомство занимается данным вопросом. "Надеюсь, что здравый смысл возобладает над амбициями. Не знаю причину принятия подобного решения, по-моему, это абсолютная глупость", — заключил он.

РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора крупного винодельческого предприятия "Массандра", главу совета ассоциации виноградарей и виноделов "Крымское бюро винограда и вина" Янину Павленко добавляет, что инцидент с арестом вина не остановит крымских виноделов, которые собираются и дальше участвовать в международных выставках.

По ее словам, крымские вина пользовались большим спросом и вызвали повышенный интерес у участников выставки в Вероне. Также она выразила уверенность, что инцидент произошел потому, что в Европе боятся конкуренции с российскими винами.