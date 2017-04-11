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России предстоит сделать выбор: или хорошие отношения с США и их союзниками, или оказание поддержки Ирану, "Хезболле" и сирийскому президенту Башару Асаду. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон, передает РИА "Новости".

Американский политик заявил, что США "хотят облегчить страдания сирийского народа", подчеркнув, что РФ "может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль". "Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", — цитирует его агентство.

"Интерфакс" со ссылкой на Associated Press добавляет, что, по словам Тиллерсона, пока не ясно — РФ не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или оказалась некомпетентной. Однако данное различие "не слишком много значит для мертвого", подчеркнул он.

Комментируя предполагаемую химатаку в сирийском Идлибе, Тиллерсон заявил, что нельзя допускать повторения этого.

В заключение госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, но США заранее не предполагают, как президент покинет свой пост.

Отмечается, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. В МИД РФ ранее выражали надежду на продуктивные переговоры с новым госсекретарем Штатов.