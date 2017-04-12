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Дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, которого признали виновным в должностных преступлениях и приговорили к условному сроку, планируется рассмотреть в краевом суде в самом начале лета.

Как сообщили порталу Amic.ru в Алтайском краевом суде, пока что материалы не поступили в инстанцию. Однако, по предварительным данным, заседание по рассмотрению жалоб на приговор Центрального районного суда планируется назначить на 2 июня.

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Как неоднократно сообщал наш портал, бывшего главу администрации краевой столицы признали виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату. Эпизоды преступной деятельности были связаны с земельными махинациями. Вердикт бывшему сити-менеджеру был вынесен Центральным районным судом 24 марта – экс-чиновника приговорили к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.

Между тем адвокат Игоря Савинцева заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.

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Сторона гособвинения изначально просила суд назначить бывшему главе администрации Барнаула наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Надзорное ведомство приняло решение обжаловать вердикт.