Фото: asfera.info
Дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, которого признали виновным в должностных преступлениях и приговорили к условному сроку, планируется рассмотреть в краевом суде в самом начале лета.
Как сообщили порталу Amic.ru в Алтайском краевом суде, пока что материалы не поступили в инстанцию. Однако, по предварительным данным, заседание по рассмотрению жалоб на приговор Центрального районного суда планируется назначить на 2 июня.
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Как неоднократно сообщал наш портал, бывшего главу администрации краевой столицы признали виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату. Эпизоды преступной деятельности были связаны с земельными махинациями. Вердикт бывшему сити-менеджеру был вынесен Центральным районным судом 24 марта – экс-чиновника приговорили к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.
Между тем адвокат Игоря Савинцева заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.
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Сторона гособвинения изначально просила суд назначить бывшему главе администрации Барнаула наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Надзорное ведомство приняло решение обжаловать вердикт.
Комментарии
Вор он поганый и сын его вор. При этом полное отсутствие совести позволяет устраивать судебные процессы. Надеюсь дожить до тех времён когда суд присяжных (состоящий из жителей Барнаула) будет решать судьбу таких жуликов.
12.04.2017 07:31 - гость -
Смею предположить-не дожить вам и мне до таких времён.
Как у тюрем стоят часовые у Кремля, и у посольских дворов. Пуще всех охраняет Россия - иностранцев, вождей и воров.
Люблю Отчизну я! А кто из нас не знает, что истая любовь чревата муками? Где Родина мне щедро изменяет, с подонками, мерзавцами и .уками.
Да что же вы к нему пристали, деньги он заработал еще до мэрства, вот только оказался крайним, наверное чтобы отвлечь внимание от более значимых персон.
Зачем в устройство существа повсюдного двуногово, Бог сунул столько бесовства крутого и убогого?
08:21, суд установил, как он зарабатывал деньги во время своего мэрства Даже стало известно сколько он хотел украсть в ближайшее время.
Да! Расплодила власть людей без чести и достоинства. Савинцову ведь жить осталось всего ничего. Как он людям будет смотреть в глаза? Я бы от стыда и позора, давно пустил бы себе пулю в лоб. Тем самым хоть немного отмылся бы от Позора.
Жана Пронина (видимо внучка литературного мента) утверждает, что ее подзащитный является честным вором! И если, какая .ука начнет учить - не воровать! То улетит скорее звука, который будет издавать!
На кичу его с конфискацией. Хватит, пожил на широкую ногу...
Послом в Белоруссию.
Или лучше к Порашенко!
Сталинский Сокол, Вы всё перепутали. Это порядочный человек может оступиться, а потом жалеть об этом. Пулю в голову пускать, записки писать "простите меня...". А такие бесстыжие как Игорь Савинцев на такие поступки не способны.
Для всей вертикали власти необходимо поселение на хвойных плантациях
Эх, изъять бы по суду наворованное, да хибары бы подлатать в которых люди еще проживают, с дорогами в городе от ям и колдобин! Да вот только надо признать, что это вечная мечта россиянина, потому как на улице не его праздник.