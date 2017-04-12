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Краевой суд займется делом Игоря Савинцева в начале лета

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Предполагается, что заседание по рассмотрению жалоб на приговор суда первой инстанции состоится 2 июня

Фото: asfera.info

Дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, которого признали виновным в должностных преступлениях и приговорили к условному сроку, планируется рассмотреть в краевом суде в самом начале лета.

Как сообщили порталу Amic.ru в Алтайском краевом суде, пока что материалы не поступили в инстанцию. Однако, по предварительным данным, заседание по рассмотрению жалоб на приговор Центрального районного суда планируется назначить на 2 июня.

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Как неоднократно сообщал наш портал, бывшего главу администрации краевой столицы признали виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату. Эпизоды преступной деятельности были связаны с земельными махинациями. Вердикт бывшему сити-менеджеру был вынесен Центральным районным судом 24 марта – экс-чиновника приговорили к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.

Между тем адвокат Игоря Савинцева заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.

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Сторона гособвинения изначально просила суд назначить бывшему главе администрации Барнаула наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Надзорное ведомство приняло решение обжаловать вердикт.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.04.2017 07:31
- гость -

Вор он поганый и сын его вор. При этом полное отсутствие совести позволяет устраивать судебные процессы. Надеюсь дожить до тех времён когда суд присяжных (состоящий из жителей Барнаула) будет решать судьбу таких жуликов.

0  0
12.04.2017 07:45
Гость

12.04.2017 07:31 - гость -

Смею предположить-не дожить вам и мне до таких времён.

0  0
12.04.2017 08:13
Игорь.

Как у тюрем стоят часовые у Кремля, и у посольских дворов. Пуще всех охраняет Россия - иностранцев, вождей и воров.

0  0
12.04.2017 08:16
- гость -

0  0
12.04.2017 08:16
- гость -

Люблю Отчизну я! А кто из нас не знает, что истая любовь чревата муками? Где Родина мне щедро изменяет, с подонками, мерзавцами и .уками.

0  0
12.04.2017 08:21
гость

Да что же вы к нему пристали, деньги он заработал еще до мэрства, вот только оказался крайним, наверное чтобы отвлечь внимание от более значимых персон.

0  0
12.04.2017 08:27
- гость -

Зачем в устройство существа повсюдного двуногово, Бог сунул столько бесовства крутого и убогого?

0  0
12.04.2017 08:34
- гость -

08:21, суд установил, как он зарабатывал деньги во время своего мэрства Даже стало известно сколько он хотел украсть в ближайшее время.

0  0
12.04.2017 08:34
Сталинский Сокол

Да! Расплодила власть людей без чести и достоинства. Савинцову ведь жить осталось всего ничего. Как он людям будет смотреть в глаза? Я бы от стыда и позора, давно пустил бы себе пулю в лоб. Тем самым хоть немного отмылся бы от Позора.

0  0
12.04.2017 08:34
- гость -

Жана Пронина (видимо внучка литературного мента) утверждает, что ее подзащитный является честным вором! И если, какая .ука начнет учить - не воровать! То улетит скорее звука, который будет издавать!

0  0
12.04.2017 08:35
- гость -

На кичу его с конфискацией. Хватит, пожил на широкую ногу...

0  0
12.04.2017 08:38
- гость -

Послом в Белоруссию.

0  0
12.04.2017 08:39
- гость -

Или лучше к Порашенко!

0  0
12.04.2017 08:42
- гость -

Сталинский Сокол, Вы всё перепутали. Это порядочный человек может оступиться, а потом жалеть об этом. Пулю в голову пускать, записки писать "простите меня...". А такие бесстыжие как Игорь Савинцев на такие поступки не способны.

0  0
12.04.2017 08:45
- гость -

Для всей вертикали власти необходимо поселение на хвойных плантациях

0  0
12.04.2017 08:51
- гость -

0  0
12.04.2017 08:55
- гость -

Эх, изъять бы по суду наворованное, да хибары бы подлатать в которых люди еще проживают, с дорогами в городе от ям и колдобин! Да вот только надо признать, что это вечная мечта россиянина, потому как на улице не его праздник.

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