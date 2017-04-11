Фото: caviar-phone.ru

Российская компания Caviar, которая специализируется на отделке смартфонов и иных гаджетов, представила драгоценные версии iPhone 7 в коллекции Credo. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что люксовые версии смартфона выпущены к празднику Пасхи и посвящены молитвам "Отче Наш" и "Спаси и Сохрани". Устройства освятили в Городецком Федоровском мужском понастеры, также гаджеты благословил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

Композиция дизайна модели "Спаси и Сохрани" строится вокруг изображения креста, внутри которого находится Иисус Христос с раскрытым Священным Писанием. На корпус телефона нанесены слова молитвы "Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного", а в нижней части панно — "Спаси и Сохрани".

Внешний облик телефона, который посвящен молитве "Отче наш", интерпретирует убранство ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. В центре находится сама молитва, гравированная по золоту и обрамленная узором.

Издание подчеркивает, что смартфоны линейки Caviar Credo оснащены цельными ювелирными корпусами. Каждая серия ограничена тиражом из 99 экземпляров. Стоимость смартфонов составляет от 199 тысяч рублей и выше. В дополнение к каждой модели смартфонов представлены также часы Apple Watch в вариантах "Отче наш" и "Спаси и сохрани" по цене от 189 тысяч рублей.

Отметим, что также в серии присутствуют "яблочные" смартфоны и часы, посвященные иконам "Живоносный источник" и "Троица", кроме этого, можно приобрести гаджет с изображением святого Николая Чудотворца.