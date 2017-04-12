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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер извинился за то, что при комментировании применения Асадом химического оружия сравнил его с Адольфом Гитлером. Об этом пишет "Интерфакс".

Его цитата выглядела так: "Даже Адольф Гитлер не думал применять химическое оружие". Затем в интервью телеканалу CNN он произнес: "Я ошибочно сделал неуместную ссылку на Холокост, для которого нет никакого сравнения. И за это я извиняюсь. Это было ошибкой", — сказал пресс-секретарь Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что на минувшей неделе в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате этих действий погибли около 100 человек. В Сирии опровергают эту информацию.