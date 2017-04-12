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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер извинился за то, что при комментировании применения Асадом химического оружия сравнил его с Адольфом Гитлером. Об этом пишет "Интерфакс".
Его цитата выглядела так: "Даже Адольф Гитлер не думал применять химическое оружие". Затем в интервью телеканалу CNN он произнес: "Я ошибочно сделал неуместную ссылку на Холокост, для которого нет никакого сравнения. И за это я извиняюсь. Это было ошибкой", — сказал пресс-секретарь Белого дома.
Ранее СМИ сообщали, что на минувшей неделе в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате этих действий погибли около 100 человек. В Сирии опровергают эту информацию.
Комментарии
Зато американцы продолжили дело Гитлера,сбросив две атомные бомбы на мирные японские города(450 тыс жертв) и отбомбив Токио зажигательными бомбами(напалм,термит,фосфор)В ночь на 9-10 марта 1945 года в Токио погибло 80 тыс,около миллиона получили ранения.
интересно, а почему импортный песков умолчал о применении штатами химоружия? вьетнам, ирак?
Эх! Кто бы в нашем родном районе да крышу бы починил, а то так протекает, что фундамент ужо повело!