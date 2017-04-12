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Возгорание жилого дома произошло в Павловском районе вечером во вторник, 11 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20:17. Через десять минут пламя уже удалось локализовать, еще через две минуты – ликвидировать.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве девяти человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.