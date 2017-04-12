Фото: mail.ru

Девять лет колонии строгого режима получил 43-летний сторож из Шипуновского района за то, что убил своего напарника, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.

Как сообщается, убийство произошло в ноябре прошлого года. Между подсудимым и его 56-летним напарником возник спор из-за того, кто будет наводить порядок на рабочем месте. Во время ссоры подсудимый несколько раз ударил своего коллегу по телу, а затем окунул головой в емкость с водой, удерживая там некоторое время.

"Смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате утопления в воде", — сказано в сообщении СУСК.