Компания "Атлантика" вот уже 15 лет занимается строительством и обслуживанием бассейнов, аквапарков, фонтанов, а также хамамов и саун не только по Алтайскому краю, но и по всей России и ближнему зарубежью. Среди клиентов — крупнейшие туристические базы, санатории, банные комплексы.

Посмотреть реализованные проекты можно на сайте.

Также компания является крупнейшим в Сибири поставщиком бассейнового оборудования и сопутствующих товаров.

"Атлантика" является единственным на территории Алтайского края дистрибьютором насосного оборудования ESPA (Испания) и гидроизоляционных материалов Mapei (Италия).

В честь 15-летнего юбилея компании сотрудники "Атлантики" провели обучающие семинары, на которых показали последние новинки оборудования для бассейнов. В частности, инновационную модель насосной станции от ESPA − SilenPlus, отличающуюся высокой производительностью при низком энергопотреблении и главное – абсолютно бесшумной работой.

Внимание участников семинара также привлекли новинки в сухих смесях Mapei, особенно материалы, которые могут служить для гидроизоляции как бассейнов, так и фундаментов различных сооружений: шовные заполнители, стяжки для восстановления покрытия, специальные клеи. Специалисты наглядно продемонстрировали технологию приготовления и нанесения смеси, протестировали её возможности.

Все представленные на семинарах товары можно приобрести в магазине компании.

На все ваши вопросы ответят специалисты в Барнауле: 8 (3852) 271-771, 693-293

Или по бесплатному номеру по всей России: 8 800-200-2506

Узнать о перечне услуг можно на сайте компании

Компания "Атлантика": г. Барнаул, пр-т Калинина, 30/7, 2 этаж