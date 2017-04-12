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Барнаульца Сергея Шубенкова допустили до международных стартов

, ИА "Амител"
ИААФ допустила Шубенкова до выступлений под нейтральным флагом

Фото: img.anews.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила российским спортсменам – чемпиону мира в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной и еще пяти легкоатлетам выступать на международных стартах этого сезона под нейтральным флагом.

Как говорится в сообщении пресс-службы федерации, всего в 2017 году от российских спортсменов рассмотрено 27 заявок, десять из которых были удовлетворены. Ранее до стартов были допущены прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский.

В список допущенных также вошли Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

"Со стороны коллег и товарищей я встречаю исключительно понимание. Непонимание я встречаю лишь со стороны людей, которые к спорту вообще непричастны. О легкой атлетике если и слышат, то во время Олимпийских игр. Вообще все прекрасно понимают, что мы в таком положении, что другого выхода у нас действительно нет", — прокомментировал решение федерации Сергей Шубенков изданию "Газета.ru".

Как сообщил "Алтайскому спорту" заслуженный тренер России Сергей Клевцов, его ученик Сергей Шубенков пока не получал приглашений от организаторов международных соревнований, но готов выступить 13 мая в Шанхае на этапе "Бриллиантовой лиги".

"Я очень рад за спортсменов. Знаю, что есть дискуссия по нейтральному флагу, но спортсмены такого уровня должны участвовать в любом случае. С другой стороны, мы до сих пор не можем понять, что нам надо сделать, чтобы восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Мы сделали очень многое", — поделился своим мнением о решении ИААФ вице-премьер страны Виталий Мутко.

Отметим, что полученный от ИААФ допуск не гарантирует участие легкоатлетов во всех стартах. Организаторы турниров дополнительно будут решать, хотят ли видеть у себя россиян, пусть и под нейтральным флагом.

Ранее барнаульца Сергея Шубенкова не допускали к международным стартам из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. По этой причине спортсмен пропустил Олимпиаду в Рио 2016 года.


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Комментарии

12.04.2017 10:04
- гость -

А остальным легкоатлетам что делать? Гражданство другой страны принимать?

0  0
12.04.2017 10:06
Алекс

"...мы до сих пор не можем понять, что нам надо сделать, чтобы восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)" - очевидно в этом случае без выражения С. Лаврова не обойтись! Ведь требования давно известны и их надо или исполнять или все останется без движения... А Сергею успехов и хороших результатов, одна его победа прославляет Россиию больше чем вся "деятельность" муткочиновников.

0  0
12.04.2017 10:07
Еж

4 ляма за псевдозолото олимпиады пусть вернет и пусть бегает хоть под флагом Уганды...

0  0
12.04.2017 10:10
- гость -

а как выглядит нейтральный флаг? белый?

0  0
12.04.2017 10:13
Океана

Рада за Сергея! Удачи ему на соревнованиях!

0  0
12.04.2017 10:14
дед

" Ведь требования давно известны и их надо или исполнять или все останется без движения..." напиши нам за эти требования! почитать охота сильно! ну или пруф годный выложи!

0  0
12.04.2017 10:16
- гость -

мне плевать на мнение Мутко и остальных чиновников, плевать на хотелки самого Шубенкова и его подельников. считаю это мерзким предательством. соревноваться внутри страны никто не запрещает, призовые здесь дают на уровне международных. это только амбиции самого Серёжи, и наплевательство на свою страну.

0  0
12.04.2017 10:22
- гость -

мне плевать на мнение Мутко и остальных чиновников, плевать на хотелки самого Шубенкова и его подельников. считаю это мерзким предательством. соревноваться внутри страны никто не запрещает, призовые здесь дают на уровне международных. это только амбиции самого Серёжи, и наплевательство на свою страну.

Это потому что Вы не только не спортсмен, но и идиот к тому же. Хлопните боярки и смотрите российский футбол.

0  0
12.04.2017 10:24
Славян

Не ходи Сэрожа по Ленинскому, обязательно громко спрошу тебя как ты Родину продал? Тебе конечно все равно, а мне стремно что ты ходишь своими нейтральными культяпками по моему родному городу....

0  0
12.04.2017 10:31
- гость -

12.04.2017 10:24 Славян

Когда Шубенков победил на чемпионате мира, стал национальным героем. А сейчас, когда у него нет возможности(из-за бездарного руководства) выступать на международной арене и прославлять нашу страну, он видите ли предателем стал. Он спортсмен и это его работа. Сергей, удачи на международных стартах. Если я случайно стану свидетелем, как Славян спросит у Сергея свой идиотский вопрос, то первый в бубен стукну)

0  0
12.04.2017 10:33
- гость -

12.04.2017 10:22 - гость -Это потому что Вы не только не спортсмен, но и идиот к тому же. Хлопните боярки и смотрите российский футбол.

Да...я не спортсмен и всегда считал что спортсмены выступающие за сборную сверхпорядочные люди, оказалось нет......Сэрожа же просто чувак пытающийся заработать деньги за счет отсутствия мозгов и совести...но имеющейся физической силы и таланта.....не лепите из него гражданина, он не житель моего города, он не бывал на Нахаловке, он не дрался двор на двор, он не воровал дикие груши в Зелентресте, он не ловил синичек на горе и пескарей в Барнаулке (а они там были) и т.д.......он вообще никто,....нейтральный, да ради бога...

0  0
12.04.2017 10:36
Славян

12.04.2017 10:31 - гость - Если я случайно стану свидетелем, как Славян спросит у Сергея свой идиотский вопрос, то первый в бубен стукну)

Ты шаман что ли?(это я про бубен) Не переоцениваешь ли ты себя, поцык:? Так то я достаточно крепок.....

0  0
12.04.2017 10:38
- гость -

12.04.2017 10:10

- гость - С олимпийской символикой (кольца) вроде

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