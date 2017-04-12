Фото: img.anews.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила российским спортсменам – чемпиону мира в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной и еще пяти легкоатлетам выступать на международных стартах этого сезона под нейтральным флагом.

Как говорится в сообщении пресс-службы федерации, всего в 2017 году от российских спортсменов рассмотрено 27 заявок, десять из которых были удовлетворены. Ранее до стартов были допущены прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский.

В список допущенных также вошли Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

"Со стороны коллег и товарищей я встречаю исключительно понимание. Непонимание я встречаю лишь со стороны людей, которые к спорту вообще непричастны. О легкой атлетике если и слышат, то во время Олимпийских игр. Вообще все прекрасно понимают, что мы в таком положении, что другого выхода у нас действительно нет", — прокомментировал решение федерации Сергей Шубенков изданию "Газета.ru".

Как сообщил "Алтайскому спорту" заслуженный тренер России Сергей Клевцов, его ученик Сергей Шубенков пока не получал приглашений от организаторов международных соревнований, но готов выступить 13 мая в Шанхае на этапе "Бриллиантовой лиги".

"Я очень рад за спортсменов. Знаю, что есть дискуссия по нейтральному флагу, но спортсмены такого уровня должны участвовать в любом случае. С другой стороны, мы до сих пор не можем понять, что нам надо сделать, чтобы восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Мы сделали очень многое", — поделился своим мнением о решении ИААФ вице-премьер страны Виталий Мутко.

Отметим, что полученный от ИААФ допуск не гарантирует участие легкоатлетов во всех стартах. Организаторы турниров дополнительно будут решать, хотят ли видеть у себя россиян, пусть и под нейтральным флагом.

Ранее барнаульца Сергея Шубенкова не допускали к международным стартам из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. По этой причине спортсмен пропустил Олимпиаду в Рио 2016 года.